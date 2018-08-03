Патрушев отметил зависимость российской энергетики от иностранного капитала

ОРЕЛ, 3 авг — РИА Новости. Анализ ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что Россия сталкивается со сложным комплексом вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Орле на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральном федеральном округе.
Поэтому важно проанализировать отраслевые планы импортозамещения, отметил глава Совбеза. Целесообразно дополнительно проработать механизмы и стимулы использования организациями ТЭК отечественного оборудования и комплектующих, в связи с этим проработать вопросы инвестиционных планов компаний. Также важно обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения цифровых технологий, добавил Патрушев.