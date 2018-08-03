Три предприятия Челябинской области готовы поставлять зерно в Китай

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Три предприятия Челябинской области планируют поставлять зерно в Китай: одно из них уже получило разрешение на поставки, заявки еще двух находятся на рассмотрении, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"В 2016 году губернатором области Борисом Дубровским было дано поручение о проработке вопроса поставок зерна в КНР как на наиболее емкий, доступный рынок с учетом имеющихся транспортных путей. Заинтересованность в поставках проявили три предприятия, одно из которых (ООО "Боровое", Брединский район) уже получило разрешение на ввоз зерна на территорию КНР", — говорится в сообщении.

Также у двух других предприятий — ИП Шаманин Н.П. (крестьянское фермерское хозяйство, Чебаркульский район) и ООО "Карталинский элеватор" — заявки в стадии рассмотрения, уточняется в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в настоящее время в качестве перспективных направлений для экспорта областной продукции, кроме Китая, рассматриваются страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.

По данным пресс-службы, в 2017 году в связи с новым направлением господдержки экспорта продукции работа минсельхоза региона была направлена на развитие международных отношений и увеличение товарооборота со странами азиатского направления, в первую очередь, с Китаем. В 2017 году субсидии на возмещение затрат по экспортным поставкам получили два предприятия области. В 2018 году в этой работе уже участвуют пять перерабатывающих компаний, сумму привлечённых федеральных субсидий на эти цели планируется увеличить на 40%.

Также уточняется, что Челябинская область, в соответствии с постановлением правительства РФ, включена в пункты перехода через границу, что позволит российским компаниям активизировать экспортные поставки, используя имеющиеся пути перемещения продукции.

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