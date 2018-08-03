Индия может отсрочить повышение ввозных пошлин на товары из США, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг — РИА Новости. Власти Индии могут отсрочить повышение ввозных пошлин на ряд товаров из США, изначально запланированное на 4 августа, на 45 дней, пишет газета Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что в скором времени министерство торговли и коммерции Индии обнародует заявление, в котором будет говориться об отсрочке введения новых тарифов на 45 дней", — сообщает издание.

Индийское правительство пока официально никак не прокомментировало данную информацию.

Ранее стало известно, что в число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Самой высокой среди них окажется пошлина на нут — 60%. Помимо этого, пошлины также возрастут на некоторые марки изделий из железа и стали, борную кислоту, детали для труб.

В общей сложности, по данным СМИ, Индия рассчитывает получить от этих мер порядка 240 миллионов долларов. Данная сумма фактически компенсирует те убытки, которые Индия в перспективе понесет от введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. Комментируя эти события, министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху ранее заявил в интервью РИА Новости, что такого рода односторонние действия наносят ущерб большинству развивающихся и наименее развитых стран, поскольку подрывают многостороннюю систему торговли, а в особенности — деятельность ВТО, которая "обеспечивает справедливость и честность для всех своих членов".