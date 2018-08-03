Проект закона о новых санкциях против России внесен в конгресс США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России.
Кроме того, авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией".
Законопроект под названием "Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.
Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине.
"Усугубление геополитического стресса"
"Нормальные коммуникации Трампа и Путина усугубляют геополитический стресс, в котором пребывают противники американского президента внутри США. На политической арене Трамп наносит удары по своим противникам, что и подтверждают такие удары "в никуда" со стороны его оппонентов", — сказал Шхагошев.
"Санкции не работают"
"Я не скажу, что санкции против России провалились, но я вам скажу, что их эффективность драматически была разбавлена другими вещами, которые происходили. Тем, что президент (США Дональд Трамп) заявил в Хельсинки и в своем Twitter, невозможностью его администрации двигаться в направлении упорного противостояния России (что вытекает из первого). И также изменениями в других странах, которые мы видим даже здесь", — сказал он в рамках дискуссии, почему санкции против РФ не работают, а в некоторых случаях даже используются Москвой в своих интересах.
"Ведущие политики и даже лидеры симпатизируют России и по каким-то причинам думают, что (президент РФ Владимир) Путин — хороший парень", — добавил эксперт.
Американский сенатор Рон Джонсон, в свою очередь, заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают.
"Вы делаете что-то, и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну что ж, это работает?" — сказал политик.
Джонсон отметил, что санкции не оказывают действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере в Москве. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — заявил сенатор.
"На Запад полагаться нельзя"
"Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство", — подчеркнул министр.
По его словам, в последние годы Москва уяснила, что "в этих сферах на Запад полагаться нельзя".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.