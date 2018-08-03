Урожай и экспорт зерна из России: соберем меньше, продадим дороже

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Текущая конъюнктура на рынке зерна выгодна для России. Неблагоприятные климатические условия, в том числе за рубежом, способствуют ожиданиям более низкого урожая по сравнению с прошлым годом, когда в России он был рекордным. Поэтому рост цен может скомпенсировать производителям и зернотрейдерам ожидаемые Минсельхозом потери зерновых из-за плохой погоды, следует из оценок опрошенных РИА Новости экспертов.
По оценке Минсельхоза РФ, потери урожая зерна в текущем году в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 миллионов тонн. Валовый сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона.
В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.
Экспорт зерновых культур в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн.
Ухудшившиеся виды на урожай
По оценкам аналитического центра АО "Русагротранс", урожай зерна текущего года в России составит около 113,8 миллиона тонн, сбор пшеницы – 70,8 миллиона тонн. "Данный уровень валового сбора ниже, чем в последние два года, но существенно выше урожаев, полученных на протяжении всех предыдущих лет в постсоветской истории России", — сказал РИА Новости руководитель центра Игорь Павенский.
Представители "Русагротранса" также прогнозируют экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 год) на уровне около 41 миллиона тонн. "При этом ожидаем, что около 27 миллионов тонн, то есть почти 66%, будет экспортировано в первой половине сезона", — уточняет Павенский.
Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) дают еще более скромные прогнозы, считая, что урожай зерна в стране может составить 110-111 миллионов тонн, в том числе пшеницы — порядка 70 миллионов тонн. Также, по оценкам аналитиков института, экспорт зерна может составить около 40 миллионов тонн, из них пшеницы — 30-32 миллиона тонн.
"Ожидаем, что урожай зерна в 2018 году составит не менее 114 миллионов тонн. Из них 70 миллионов тонн – пшеница. Если говорить о перспективах экспорта на 2018-2019 сельхозгод — у меня весьма оптимистичный взгляд: мы можем экспортировать 46-47 миллионов тонн зерна, учитывая рис и зернобобовые, из них пшеницы – 37 миллионов тонн", — отмечает гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
Эксперт поясняет, что такой оптимистичный прогноз связан с благоприятной ситуацией с озимыми. "Их сохранность, по данным Росстата, на уровне 16,8 миллиона гектаров. С посевными площадями все выглядит неплохо, погода стабилизировалась. Та засуха, которая гуляла по югу и Южному Поволжью, на данный момент прервалась, и теперь происходит улучшение. Оптимизм есть в силу площадей, погодных условий и возрастающего технологического фона", — отметил он.
Заграница нам поможет
Эксперт пояснил, что из-за засухи снижаются прогнозы на урожай во Франции, Германии, Польше и странах Прибалтики. Кроме того, снижен прогноз на Украине, там также наблюдается проблема с качеством зерна, отметил Павенский.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган в четверг заявил, что очень обеспокоен ситуацией с засухой в ряде государств Евросоюза. По его мнению, в частности, продолжительная засуха в ряде стран союза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур.
По прогнозу метеорологов Германии, нынешняя сухая и жаркая погода в Западной, Центральной и Северной Европе может продлиться еще несколько недель, рассказал тогда же РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
Как уточняет руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, на рынке сейчас наблюдается бурный рост цен на пшеницу и ячмень, что, по мнению эксперта, связано с опасениями снижения качества и количества зерна урожая 2018 года.
"В ряде регионов РФ летом складывались неблагоприятные и даже экстремальные погодные условия, что может привести к снижению урожая, а также к резкому ухудшению качества в ряде регионов. При этом сохраняется высокий экспортный спрос на продовольственную пшеницу и фуражный ячмень", — отмечает Суханов.
Он добавляет, что новый урожай кукурузы будет поступать на рынок в сентябре, тогда же начнет формироваться и цена. "На данный момент ожидается, что урожай кукурузы будет ниже прошлогоднего, что предполагает более высокие ценовые уровни на старте", — добавляет эксперт.
Он добавляет, что цена на фуражный ячмень сейчас находится практически вровень с продовольственной пшеницей.
Позитивный ценовой фактор отмечает и вице-президент РЗС. "Мировые цены резко выросли, соответственно, и наши экспортные цены поднялись, цена достаточно привлекательная, в том числе для сельхозпроизводителей. Интересно будет развитие ситуации, связанной с Францией, у них хорошее качество зерна, и мы, и они поставляют на дальневосточный рынок "протеин 11,5%", но у них ожидается небольшой урожай, так что это может стать нашим рынком", — считает Корбут.
"Прошла информация о том, что у нас ожидается снижение урожая и что есть проблемы с качеством, соответственно, изменилась цена. Прогнозы о снижении урожая в Европе также повлияли, это непрерывные процессы около среднего значения. Но в любом случае цены достаточно крепкие, и перспективы наши на мировом рынке неплохие. Перспективы заработка крестьян также неплохие", — заключает собеседник агентства.