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Экономика

ФТС рассказала, сколько потеряли зарубежные экспортеры из-за продэмбарго РФ

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1589)
(обновлено: 03:47 03.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСырная продукция на прилавке магазина. Архивное фотоСырная продукция на прилавке магазина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго в ответ на антироссийские санкции исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основании статистики, предоставленной агентству Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ.

Уничтожение санкционных продуктов в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россия продлила продэмбарго до конца 2019 года

Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Эмбарго коснулось мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов и молочной продукции.

Австралия, Австрия…

В предшествовавшем санкциям 2013 году объем российского импорта продовольственной продукции, на которую впоследствии было наложено эмбарго, согласно данным ФТС, составил 3,9 миллиона тонн на общую сумму 8,3 миллиарда долларов.

Большая часть продукции импортировалась из стран ЕС – на сумму почти 5,9 миллиарда долларов, остальные доли распределены между Норвегией (1,1 миллиарда долларов), США (780 миллионов долларов), Канадой (373 миллиона долларов) и Австралией (182 миллиона долларов).

Ключевыми поставщиками сельхозпродукции для РФ среди стран ЕС были Польша (1,1 миллиарда долларов), Австрия (852 миллиона долларов) и Нидерланды (794 миллиона долларов).

"Потери по мясу и молоку"

Супермаркет. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эксперт оценил выгоды от продления продэмбарго
Наибольшая доля импорта в денежном выражении в 2013 году приходилась на мясную продукцию — Россия получала товаров, включенных впоследствии в список продуктового эмбарго, на сумму 2,1 миллиарда долларов и объемом 818 тысяч тонн.

На втором месте по импорту была молочная продукция – сумма составила 1,8 миллиарда долларов, объем — 464 тысячи тонн.

Далее в порядке убывания шли рыба и морепродукты — 546 тысячи тонн на сумму 1,7 миллиарда долларов. На четвертом месте – фрукты и орехи объемом 1,3 миллиона тонн на сумму 1,4 миллиарда долларов, далее овощи объемом 761 тысяча тонн на сумму 706 миллионов долларов. Иной продукции (в первую очередь, сельхозсырья, кондитерских и мучных изделий), которая тоже попала под эмбарго, закупалось 104 тысячи тонн на сумму 604 миллиона долларов в год.

По итогам 2014 года общие показатели российского импорта по "санкционным" группам товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии уже снизились до 2,5 миллиона тонн на сумму 4,9 миллиарда долларов (так как до начала августа поставки осуществлялись в сопоставимых объемах). А начиная с 2015 года поставки сошли на нет и постепенно были замещены импортом из других стран или отечественной продукцией.

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