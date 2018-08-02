Венесуэла либерализует рынок валюты

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, имеющее всю полноту законодательной власти в стране, в четверг утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, что фактически означает либерализацию рынка валюты.
"Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции", – приводит в своем микроблоге в Twitter учредительное собрание заявление своего председателя Диосдадо Кабельо.
С инициативой изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций выступил в конце июля президент Николас Мадуро. Тогда же он объявил о предстоящей с 20 августа деноминации национальной валюты, с который будут убраны сразу пять нулей.