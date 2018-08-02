Эксперты объяснили, почему российский рынок акций не может догнать Apple

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоимость российского рынка акций могла бы превысить триллион долларов, что позволило бы ему поспорить по капитализации с американским технологическим гигантом Apple, однако эмитентам на фондовом рынке России, в частности, мешают санкции, прокомментировали РИА Новости опрошенные агентством аналитики.

Ранее днем Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная капитализация которой превысила отметку в триллион долларов.

После закрытия бирж 31 июля Apple опубликовала свою финансовую отчетность. В ней сказано, что рост чистой прибыли за прошедший квартал составил 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль корпорации достигла 11,5 миллиарда долларов. Сообщалось также, что прибыль на акцию составила 2,34 доллара, что на 40 процентов выше прошлогоднего показателя. Выручка увеличилась на 17 процентов — до 53,3 миллиарда долларов.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов рассказал РИА Новости, что есть компании, которые, предположительно, стоят дороже американской Apple. Но они частные, как например нефтяная Aramco в Саудовской Аравии.

"Стоимость частных компаний не доказана, поскольку они частные, и без публичной оценки их стоимость не имеет значения", — подчеркнул эксперт.

Надежды на рост

По итогам сегодняшних торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,08 процента, до 2319,16 пункта, индекс РТС — на один процент, до 1161,34 пункта.

"Надежды на рост у нас есть", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. По его словам, этому будут способствовать неплохие отчеты компаний, у которых, в частности, увеличиваются дивиденды.

"К сожалению, росту нашего рынка мешает санкционная тематика", — отметил Дроздов.

Аналогичную точку зрения высказал и начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Повлияли санкции, и, конечно, цена на нефть", — подчеркнул он.

Ранее днем в сенат США внесли законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, в том числе против нового госдолга. Проект также предполагает новые ограничения по отношению к российским политикам и бизнесменам.

Капитализация российского рынка составляет около 650 миллиардов долларов — между компаниями Facebook и Alphabet, которые занимают пятую и шестую строчку по капитализации на рынке США. Ващенко обратил внимание на то, что при этом 85 процентов всей стоимости приходится на топ-35 бумаг.

"Наибольшей капитализацией сейчас обладает Сбербанк, он оценивается примерно в 75 миллиардов долларов, на втором месте идет "Роснефть" с капитализацией 70 миллиардов долларов", — уточнил аналитик. "Газпром", по его словам, стоит 55 миллиардов долларов, а "Лукойл", который оценивается в 60 миллиардов.

Сегодня к закрытию торгов рыночная капитализация "Газпрома" достигла 3,322 миллиарда рублей, "Лукойла" — чуть превысила 3,838 триллиона рублей. Капитализация "Роснефти" составила 4,417 триллиона, а общая рыночная капитализация Сбербанка достигла показателя 4,637 миллиарда рублей.

По мнению Ващенко, наиболее важный фактор невысокой капитализации российского рынка в целом — недоверие крупных инвесторов. Он указывает, что это может быть связано с широкой представленностью госсобственности.

"Для госкомпаний интересы частных акционеров часто не в приоритете, можно занижать дивиденды, раздувать долг и капитальные затраты, вкладывать в неэффективные проекты", — пояснил аналитик. В качестве примера он привел "Газпром", который "фундаментально недооценен", однако это не сигнал к немедленным покупкам. Без роста стоимости голубого топлива и улучшения инвестклимата существенного роста капитализации концерна не ожидается, говорит эксперт.

"Также интерес к фондовому рынку пока еще не очень высок. Количество счетов частных инвесторов менее двух миллионов, а число активных трейдеров на порядок меньше. Пока число брокерских счетов в разы отстает от числа банковских вкладов, капитализация рынка не будет иметь сильного драйвера для роста", — заключил Ващенко.