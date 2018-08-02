Билеты в старые вагоны-лоукостеры будут дешевле на 5-10%

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Цена билета в старые вагоны-лоукостеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами, сообщил РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

ФПК сообщила в своем годовом отчете, что планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания. Представитель ФПК пояснял ранее РИА Новости суть лоукост-сегмента: речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением.

"Плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ с истекающим сроком службы, не оборудованные системами кондиционирования и биотуалетами, будут выделены в отдельный сегмент с низким ценовым предложением. Уже сейчас цена билетов в данном сегменте на 5-10% ниже цен на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами. Доля вагонов данного сегмента будет постоянно снижаться ввиду поступления на баланс компании нового, инновационного подвижного состава", — сообщил Иванов в четверг.

По его словам, выделение части парка в отдельный сегмент позволит сформировать более выгодное ценовое предложение.

Иванов напомнил, что "Федеральная пассажирская компания" реализует беспрецедентную программу обновления парка: в период с 2018 по 2025 год будет закуплено 5 тысяч новых современных вагонов. Все закупаемые вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Кроме того, 2,5 тысячи единиц подвижного состава пройдут капитальный ремонт.

"Таким образом, будет обновлено более 40% от действующего парка ФПК", — резюмировал он.