Объем ФНБ за месяц вырос на 0,1%

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за июль вырос на 5 миллиардов рублей — до 4,844 триллиона рублей, в долларах также увеличился на 52 миллиона долларов — до 77,164 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 июля 2018 года объем ФНБ составлял 4,839 триллиона рублей, что было эквивалентно 77,112 миллиарда долларов.

В июле Минфин разместил на депозит в ВЭБе средства фонда в сумме 633 миллиона рублей для финансирования строительства аэропорта в Саратове. При этом ВЭБ в июле досрочно возвратил с депозитов средства фонда на 135,6 миллиона рублей.

По состоянию на 1 августа 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: 22,110 миллиарда долларов, 20,753 миллиарда евро, 4,368 миллиарда фунтов стерлингов и 90,8 миллиона рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,629 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования инфраструктурных проектов размещено еще 164,434 миллиарда рублей.

Результат размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2017 года по 31 июля 2018 года составил отрицательную величину, равную минус 16,3 миллиона долларов, что эквивалентно убытку в 1,026 миллиарда рублей.