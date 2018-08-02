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Экономика

Аналитики Citi оценили влияние возможных санкций США на курс рубля

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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры. Архивное фотоДенежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения США ограничительных мер против российского госдолга. Как пишет Bloomberg, дополнительный отток капитала может, в конечном счете, ослабить рубль.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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Отмечается, что эксперты рассмотрели "худший сценарий", при котором американские власти запретят иностранным инвесторам покупать российские облигаций федерального займа. В этом случае, по предварительным оценкам, курс рубля может снизиться на 15 процентов.

При этом Citi подчеркивает, что введение подобных санкций сейчас маловероятно, поскольку конгресс находится на каникулах. Кроме того, эксперты не давали оценку вероятности введения таких ограничительных мер.

Риски невелики

Как считает начальник аналитического департамента управляющей компании "БКС" Сергей Суверов, возможное введение санкций США против российского госдолга ограничится только новыми выпусками ОФЗ и не затронет уже обращающиеся на рынке.

Кроме того, по его мнению, это не приведет к сильному падению рубля, оно ограничится 5-7 процентами против доллара.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Риски введения санкций США против госдолга России невелики. Однако, если они и будут введены, то только против новых выпусков долговых госбумаг. Между тем, последние размещения показывают, что основными их покупателями являются российские банки и пенсионные фонды", — заключил Суверов.

Август — месяц испытаний

Ранее опрошенные РИА Новости аналитики выразили мнение, что приближающийся август вряд ли станет серьезным испытанием для рубля.

Давление на российскую валюту может сохраниться из-за рисков геополитических обострений, падения цен на нефть, а также локального дефицита долларов из-за конвертации дивидендов в валюту и на фоне ужесточения монетарной политики в США, но доллар, по крайней мере, не сможет укрепиться выше 64 рублей, считает большинство экспертов.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Так, аналитик банка "Нордеа" Денис Давыдов отметил, что среди возможных рисков — снижение сальдо платежного баланса и вторая фаза дивидендного периода, когда происходит конвертация рублевых дивидендов в валюту.

В свою очередь, трейдер банка "Глобэкс" Сергей Четвериков заявил, что вплоть до конца августа рубль с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 61-64 против доллара.

По мнению руководителя отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константина Кочергина, геополитический фактор курсообразования рубля, скорее всего, сойдет на нет, поскольку американские сенаторы уйдут в отпуск, Государственная дума тоже завершила сессию. В августе вероятно сохранение действующего с апреля диапазона курса — 62-64 рубля за доллар, оценил он.

Если не будет новых жестких санкций, аналогичных тем, что были введены против "Русала", доллар, скорее всего, останется в диапазоне 62,8-63,8 рубля, добавил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
stanser642
@американские власти запретят иностранным инвесторам покупать российские облигаций федерального займа" Конечно все возьмут под козырек и выполнят приказ дяди из за лужи.
12:52
02.08.2018
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