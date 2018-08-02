Аналитик рассказал о последствиях санкций США против госдолга России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возможное введение санкций США против российского госдолга ограничится только новыми выпусками ОФЗ и не затронет уже обращающиеся на рынке, считает начальник аналитического департамента управляющей компании "БКС" Сергей Суверов.

Это не приведет к сильному падению рубля, оно ограничится 5-7% против доллара, полагает он.

Аналитики Citi Иван Чкаров и Артём Загрин оценили, что при наихудшем сценарии санкций, предусматривающем полный запрет на владение ОФЗ, доля нерезидентов в госбумагах РФ снизится с нынешних 28% до нуля. Рубль в таком случае ослабеет на 15% (до 74 к доллару с нынешних 63 — ред.), пишет Bloomberg, ссылаясь на оценки аналитиков Citi.

Если будет введен запрет только на покупку новых облигаций, рубль может ослабнуть на 5%. В таком варианте доля нерезидентов в ОФЗ снизится до 21% к концу 2019 года, оценили в Citi.

"Риски введения санкций США против госдолга России невелики. Однако, если они и будут введены, то только против новых выпусков долговых госбумаг. Между тем, последние размещения показывают, что основными их покупателями являются российские банки и пенсионные фонды. Рублевой ликвидности в финансовой системе РФ сейчас достаточно, и ОФЗ не должны сильно просесть в цене из-за новых санкций. Поэтому и рубль вряд ли масштабно обесценится – максимум на 5-7% (66,3-67,7 к доллару – ред.)", — резюмировал Суверов.