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Экономика

"Ромир": взрослые россияне стали покупать больше мармелада и леденцов

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CC0 / Pixabay/ Silviarita / Мармелад. Архивное фотоМармелад. Архивное фото
CC0 / Pixabay/ Silviarita /

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россияне увеличили покупки мармелада и леденцов, причем потребление этих сладостей растет не за счет детской аудитории, а за счет взрослых граждан, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В ходе исследования использовались данные скан-панели домохозяйств "Ромир" (информация о потреблении более 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах). Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

"Самой интенсивно развивающейся категорией на рынке современных кондитерских изделий за последний год стал мармелад. К категории современных кондитерских изделий (изделий с добавлением сахара) относят жевательные конфеты, мармелад, леденцы на палочке, твёрдые леденцы, жевательную резинку и шоколадные яйца", — говорится в исследовании.

Так, за период с мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в РФ выросли более чем на 18%. На втором месте по увеличению продаж оказались леденцы на палочке — рост за год составил 10,5%. При этом, по данным скан-панели, продажи увеличиваются не за счет детской, а за счет взрослой, хотя и немного более молодой, чем раньше, аудитории.

"Наиболее активной категорией для этого сегмента рынка является возрастная группа от 30 до 40 лет. И если три года назад современные кондитерские изделия чаще всего приобретали люди 34-35 лет, то теперь ситуация изменилась. Возраст активных потребителей снизился до 32 лет, причем продажи мармелада и леденцов на палочке выросли именно за их счет", — указывает холдинг.

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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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При этом более молодые, чем ранее, покупатели, увеличили и частоту покупок. Если же говорить о каналах наиболее активных продаж сладостей, то они у лидеров роста расходятся.

"Мармелад чаще всего приобретают в "магазинах у дома" — об этом заявили 36,4% респондентов. На втором месте идут супермаркеты — 26,5%. За ними с небольшим отрывом гипермаркеты — 24,9%. Леденцы на палочке чаще всего покупают в супермаркетах — 28,6%, на второе место вышли "магазины у дома" — 21,8%. На третьем месте гипермаркеты — 19,3%", — добавляет "Ромир".

Растущую роль "магазинов у дома" отмечает и руководитель практики панельных исследований "Ромир" Инна Афанасенко. "Горожане не хотят тратить время на поездки в гипер- и супермаркеты, поэтому сегмент "магазинов у дома стремительно развивается", — сказала Афанасенко, слова которой приводятся в релизе.

По мнению эксперта, вместе с покупками товаров первой необходимости граждане совершают и импульсивные покупки, к которым относятся и мармелад, и леденцы на палочке, и другие современные кондитерские изделия.

"Но важно отметить, что если раньше взрослые покупали их чаще как лакомство для детей, то сейчас эти товары берут, чтобы побаловать себя. Второй момент — растет частота этих покупок, то есть потребители становятся лояльными к таким товарам, переводя их из категории разовых в категорию постоянных покупок", — добавляет представитель "Ромир".

В целом, по данным скан-панели холдинга, лидером на рынке современных кондитерских изделий остается жевательная резинка — ее покупают 28% посетителей магазинов. Мармелад, который вышел на второе место, приобретают 25% респондентов, жевательные конфеты — 21%. Леденцы на палочке и шоколадные яйца покупают по 9% потребителей, а на последнем месте находятся твердые леденцы — 8% респондентов.

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