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Экономика

Россияне стали чаще брать кредиты на покрытие старых долгов

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента в витрине. Архивное фотоЗнак процента в витрине. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские граждане все чаще берут потребительские кредиты на крупные суммы – до 500 тысяч рублей, в основном, на рефинансирование своих старых задолженностей и ремонт жилья, рассказали РИА Новости в крупнейших банках РФ.

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Отпуск, ремонт, обучение, покупка техники и электроники, по-прежнему остаются главными целями получения кредитов наличными.

Однако в текущем году достаточно часто клиенты обращаются за кредитами на рефинансирование своих действующих ссуд в других банках, сообщили агентству в пресс-службе Сбербанка.

На это обратили внимание и в Альфа-банке. "Мы наблюдаем тенденцию к увеличению сумм потребительских кредитов, в том числе по программам рефинансирования старых невыгодных кредитов", — сказал РИА Новости начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными банка Николай Волосевич.

Суммы растут

В операционном зале банка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Альфа-банке отмечают, что многие заемщики берут более крупный кредит по программам рефинансирования, чтобы часть этих денег потратить на погашение старого кредита, взятого год-полтора назад по более высоким ставкам.

"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению суммы кредитования. При этом отмечаем, что население чаще берет кредиты на суммы не более 500 тысяч рублей", — заявили в ВТБ.

Московский кредитный банк (МКБ) также фиксирует увеличение "среднего чека" по кредиту, который на данный момент составляет в банке 600 тысяч рублей.

Увеличение темпов роста потребительского кредитования и суммы кредита объясняется, в том числе, снижающимися ставками. По данным ЦБ, на 1 июня средняя ставка по рублевым кредитам физлицам, включая автокредитование, на срок до одного года составляла 17,79%, свыше года — 13,2%.

Ставка по этим кредитам планомерно снижается после всплеска в 2015 году: на 1 июня 2016 года она составила — 23,15% и 17,62% соответственно, в 1 июня 2017 года – уже опустилась до 20,07% и 15,32%.

Ставки снижаются

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Драйвером снижения ставок по кредитам в банковской системе, как правило, является Сбербанк. В пресс-службе банка сообщили, что текущая минимальная ставка по базовой программе находится на уровне 11,9%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в начале года. При этом максимальные ставки не изменились и остались на уровне 19,9%.

Сбербанк также с 1 августа запустил акцию по потребительским кредитам, в рамках которой снижение ставок составило 0,2–1,2 процентного пункта по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Средняя ставка по потребительскому кредитованию в ВТБ составляет 12,5%. Всего же банк с начала года дважды снижал ставки по кредитам наличными, в результате минимальная ставка снизилась в среднем на 3-4 процентных пункта.

Альфа-банк не раскрыл среднюю ставку кредитования, но отметил, что дальнейшие планы по снижению ставки в значительной степени будут зависеть от стоимости ресурсов, на которые в том числе влияет ключевая ставка ЦБ, которая сейчас равна 7,25%.

МКБ, у которого ставка по потребкредитованию составляет 16%, ожидает сохранение ее на таком уровне до конца года. Аналитики банка "Русский стандарт", напротив, прогнозируют, что в 2018 году процентные ставки по потребительским кредитам продолжат снижение. При этом в банке описали портрет заемщика: женщины чаще берут кредит наличными, как правило, на ремонт, а мужчины — на покупку автомобиля.

Риски кредитного пузыря

Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В начале июня Банк России повысил свой прогноз по росту кредитования населения в 2018 году до 13-18% вместо ранее ожидавшихся 11-13%. При этом кредитная активность ряда крупнейших банков опережает заявленные ими прогнозы наращивания портфелей.

Вместе с тем, рост необеспеченного кредитования несет риски, как для финансовой системы, так и экономики в целом, что иногда становится "головной болью" для правительства и ЦБ.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил беспокойство, что имеющееся регулирование делает потребительское кредитование для банков выгоднее займов предприятиям. По его словам, министерство ведет дискуссию на эту тему с Банком России.

ЦБ также не скрывает своих опасений быстрым ростом кредитования физлиц, особенно необеспеченного. Регулятор уже повысил с 1 мая коэффициенты риска по необеспеченным потребительским займам и объявил о решении еще повысить их с 1 сентября, что делает их менее выгодными для банков, особенно при высокой полной стоимости кредита.

Регулятор рассматривает и ряд других предложений для стабилизации роста этого сегмента.

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