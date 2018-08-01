РЖД прогнозирует увеличение скорости поездов до 1000 км/ч в скором будущем

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Поезда в недалеком будущем будут ездить со скоростями 1 тысяча километров в час и более, считает гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Сегодня я вижу, что железная дорога самый востребованный вид транспорта. Более того, железная дорога вид транспорта не сегодняшнего дня, а транспорт будущего. В качестве примера — я видел скорость движения поездов 530 километров в час. При этом предполагаю, что в недалеком будущем скорость движения (будет — ред.) и тысяча километров, может быть, и больше", — рассказал Белозеров в среду в интервью РЖД-ТВ.

Он признался, что наблюдает, как быстро всё меняется и исследуется.

"Мне кажется, это уже не очень далекое будущее, когда такие скорости будут абсолютно реальны. Изменяется комфорт, изменяются подходы к транспортировке, перемещению, и железная дорога предлагает лучший комплекс услуг для пассажиров. Это всегда комфортно. Многие элементы можно реализовать только в поезде. Более того, мы надежны. Я считаю, что человек все-таки создан для того, что перемещаться, передвигаться по земле, не под землей, не над землей", — резюмировал Белозеров.