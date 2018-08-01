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Экономика

Железнодорожный лоукостер: эксперты и политики назвали плюсы и минусы

(обновлено: 18:13 01.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПассажиры на Киевском вокзале в Москве. Архивное фотоПассажиры на Киевском вокзале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Эксперты и политики видят экономическую выгоду в появлении в России лоукост-класса в поездах дальнего следования, но его введение на практике вызывает у них ряд вопросов.

Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В России появится железнодорожный лоукостер
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) сообщила в своем годовом отчете, что планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания. Представитель ФПК пояснил РИА Новости суть лоукост-сегмента: речь идёт о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением.

Мнение эксперта

"Предлагаемая новая категоризация билетов будет более понятна пассажирам. Но в то же время в существующей нормативно-правовой базе отсутствуют условия, позволяющие устанавливать разные цены для плацкартных и общих вагонов в зависимости от их возраста, наличия тех или иных удобств (кондиционеры, биотуалеты и т.д.)", — сказал РИА Новости генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

Для оценки перспектив планов ФПК, добавил он, требуется понимание, готов ли регулятор внедрять такие изменения, тем более что, как указано, они будут носить временный характер.

Тариф для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования ФПК в регулируемом сегменте — плацкарт и общие вагоны — определяет государство в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сама ФПК может устанавливать тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе, люкс).

Экспериментальный лоукостер

Вагон РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Использование вагонов лоукост-класса вызывает вопросы, заявили в Госдуме
По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова, введение лоукост-класса в старых вагонах оправдано с экономической точки зрения и имеет рациональное зерно, однако возникает вопрос, на каких маршрутах они будут использоваться.

Он также предположил, что пассажирам придется доплачивать за дополнительный сервис, как это происходит при пользовании услугами бюджетных авиакомпаний.

"Я не очень представляю, на каких маршрутах будет использоваться этот лоукост. А что делать, если человек резко захотел в туалет, а если пассажиру станет плохо? С точки зрения экономического построения, я понимаю, что они хотят сделать, но с точки зрения практики, я боюсь, что обычный сервис, который предоставляется сейчас, из разряда "эконом" попадет в разряд первого класса, и будут делать как в лоукостерах в авиации: хотите вот это – доплатите", — сказал он РИА Новости.

Пассажирские поезда на станции Новосибирск-Главный. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На рынке железнодорожных перевозок появятся частные компании, узнали СМИ
Парламентарий предложил перед введением такой модели запустить экспериментальный поезд с вагонами лоукост-класса, чтобы посмотреть, как она будет работать на практике.

Лоукост снизит цены

Лоукост-вагоны будут выгодны пассажирам, поскольку цены на билеты будут ниже, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский. По его словам, решение ФПК является нормальным, так как в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.

"Кто будет покупать билеты в эти лоукост-вагоны? Те, кого устраивает низкий уровень комфорта, особенно не на слишком дальние расстояния, и кто хотел бы заплатить меньше. Таких пассажиров и сейчас много", — сказал РИА Новости Рязанский.

Глава комитета считает, что если ФПК ошиблась в своих маркетинговых расчётах, то против такого решения проголосуют сами пассажиры "своим карманом" и не будут покупать билеты. "Не думаю, что это ударит по пассажирам, повысит цены на билеты, наоборот. Если людей не устроят новые предложения, они просто не купят билет", — заявил сенатор.

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