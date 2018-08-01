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Экономика

ФАС обеспокоена ценами на авиабилеты на ДФО, Крайний Север и курорты

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет Airbus A330 совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фотоСамолет Airbus A330 совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила президенту РФ доклад по мониторингу цен на авиабилеты, особое внимание было уделено Дальнему Востоку, Крайнему Северу и курортным направлениям. По мнению ФАС, ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Самолет Boeing 737-800 в аэропорту Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Доклад по мониторингу порядка 60 основных маршрутов внутренних регулярных рейсов представлен президенту. Особое внимание уделено авиасообщению с Дальним Востоком и регионами Крайнего Севера, а также курортным направлениям", — сообщили в пресс-службе. Тем не менее, ведомство отмечает, что окончательные выводы делать еще рано.

"Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры, добавят емкости, и ФАС не будет заводить дела по признакам нарушений антимонопольного законодательства", — объяснили в службе, добавив, что очень рассчитывают на скорейшее решение по обнулению НДС для региональных перевозок.

В настоящее время служба проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний. "По результатам анализа полученных сведений, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", — подытожили в ФАС.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Доклад необходимо было предоставить до первого августа.

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