ФАС обеспокоена ценами на авиабилеты на ДФО, Крайний Север и курорты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила президенту РФ доклад по мониторингу цен на авиабилеты, особое внимание было уделено Дальнему Востоку, Крайнему Северу и курортным направлениям. По мнению ФАС, ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры, добавят емкости, и ФАС не будет заводить дела по признакам нарушений антимонопольного законодательства", — объяснили в службе, добавив, что очень рассчитывают на скорейшее решение по обнулению НДС для региональных перевозок.
В настоящее время служба проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний. "По результатам анализа полученных сведений, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", — подытожили в ФАС.
В конце июня президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Доклад необходимо было предоставить до первого августа.