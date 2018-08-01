Регионы могут получить дополнительные средства на цифровизацию

ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Регионы России могут получить дополнительные трансферты на цифровизацию, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на первом заседании совета по развитию цифровой экономики при СФ, который проходит в среду в Гусеве Калининградской области.

"На заседании совета законодателей в апреле был поднят вопрос об укреплении региональных бюджетов и предоставлении дополнительных трансфертов на цифровизацию. Президент нас поддержал, дал поручение министерству финансов рассмотреть возможность включения затрат регионов на развитие цифровой экономики в состав затрат, которые учитываются при определении размера дотации", — сказал Турчак.

По его словам, совет должен участвовать в разработке методики учета таких затрат при формировании модельных бюджетов и в расчете размера дотаций. Это создаст основу для участия субъектов в развитии цифровой экономики. Турчак отметил, что у регионов есть все предпосылки для ускорения темпов цифровизации. По доступности услуг сотовой связи Россия занимает второе место в мире, по доступности широкополосного доступа в интернет – десятое место.

"Сами регионы должны понимать, что одной из выгод цифровизации является повышение эффективности госрасходов. Мы должны помочь регионам при разработке региональных составляющих госпрограммы "Развитие цифровой экономики", при этом важно избежать излишней зарегулированности", — добавил Турчак.

Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики Совфед принял в апреле. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Совет призван изучить состояние и тенденции развития цифровой экономики.