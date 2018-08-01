Орешкин заявил о снижении ажиотажа вокруг криптовалют

САМАРА, 1 авг — РИА Новости. Ажиотаж вокруг криптовалют в данный момент сходит на нет, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Хайп, который был вокруг этой тематики еще полгода назад, сходит на нет", — сказал он, отвечая на вопрос одного из участников молодежного форума "iВолга-2018", который проходит в Самарской области.

Министр добавил, что в нынешнем виде криптовалюты не могут играть роль традиционных валют.

"Что касается криптовалют, я не стал бы их называть валютами. Валюта — это то, что можно использовать в повседневной жизни и имеет устойчивую стоимость… Криптовалюты — это скорее криптоактивы, которые могут колебаться очень резко в цене, и поэтому роль валюты они в своем текущем состоянии, конечно, играть не будут", — объяснил Орешкин.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В Госдуме находятся на рассмотрении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.