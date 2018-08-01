"Нафтогаз" заявил о готовности вновь бороться за деньги "Газпрома"

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания будет бороться за отмену решения шведского апелляционного суда, которое приостанавливает взыскание 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома", и ожидает решение в свою пользу до сентября.
Он назвал высокими шансы, что решение в пользу "Нафтогаза" будет положительным. "Шанс очень высок, потому что мы считаем, что их позиция ("Газрпома" — ред.) абсолютно необоснованная. К сентябрю, в принципе, мы ожидаем решения", — добавил коммерческий директор компании.
Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности в Нидерландах.
Витренко в конце июля отмечал, что апелляционный суд Швеции "временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции". По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что и это ограничение будет снято в ближайшее время.