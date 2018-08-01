СМИ: в Краснодарском крае могут построить дорогу за 1,2 триллиона рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Росавтодор предложил построить в Краснодарском крае новую четырехполосную скоростную трассу Джубга-Сочи. Ее стоимость, по предварительным подсчетам, составит 1,2 триллиона рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Проект строительства



Благодаря этой дороге добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Как рассказал один из источников издания, длина трассы составит около 119,5 километра, а расчетная скорость на ней — 120 километров в час. Для автомобилистов, по его словам, проезд предполагается сделать бесплатным.

По данным издания, новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов.

Сам проект планируется разбить на четыре этапа: сначала построить обход Туапсе, потом — обход Сочи, затем — обход поселка Лазаревское и около 80 километров соединительных участков.

По словам источника газеты, из-за стоимости проекта, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства: по концессионному соглашению расплачиваться за строительство и содержание дороги можно много лет, по сути, строя инфраструктуру в рассрочку, отмечает издание.

Однако даже если будет выбран вариант концессионного соглашения сроком на 25-30 лет, государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка, объяснил газете источник.

Проектом строительства дороги интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга, пишут "Ведомости".

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, проект новой скоростной трассы дорогой, но для региона он жизненно необходим.

"Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. <…> Наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал он.

Развитие региональных дорог

Ранее сообщалось, что правительство распределило 6,1 миллиарда рублей между субъектами в рамках проектов по развитию региональных автодорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Всего деньги получили 30 субъектов.

Отмечается, что средства выделены в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Больше федеральных трасс

Кроме того, к 2021 году девять тысяч километров региональных трасс перейдут под управление Росавтодора. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные агентства.

Эти трассы будут содержать за счет федерального бюджета, отметили в Росавтодоре. Кроме того, их отремонтируют "до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния".

"За судьбу магистралей, которые останутся региональными, продолжат отвечать власти субъектов", — уточнили в агентстве.

Уже к 2031 году протяженность федеральных трасс должна вырасти на треть: до 2026 года в федеральное подчинение дополнительно передадут 5,4 тысячи километров трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысячи километров.

Сейчас протяженность федеральных автодорог составляет чуть больше 50 тысяч километров.