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Экономика

Конец света по-украински: в Киеве остановлены две из трех ТЭЦ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (1)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской областиГазовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Руководителей медицинских учреждений столицы Украины обязали приготовить источники автономного питания на случай отключения электроэнергии: "Нафтогаз" прекратил поставки топлива на две ТЭЦ из-за долга в пять миллиардов гривен. В результате электроснабжение города снизится почти в шесть раз. Почему "Нафтогаз" перешел к откровенному шантажу и как все это скажется на предстоящем отопительном сезоне — в материале РИА Новости.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Нафтогаз" заявил о необратимых последствиях "Северного потока — 2"

Кредит доверия исчерпан

Обеспечивать газом киевские теплосети в долг "Нафтогаз" больше не намерен. После того как 1 мая ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перешли под управление "Киевтеплоэнерго", поставщик потребовал, чтобы компания признала за собой долги предыдущего владельца. Получив отказ, "Нафтогаз" перекрыл вентиль, и ТЭЦ-6 встала.

В результате горячей воды лишились Оболонь, Троещина, Радужный и Воскресенский районы Киева. Это почти 3,2 тысячи объектов, в том числе 39 медучреждений, 164 детских сада, 670 ведомств и около 2150 жилых домов.

Комментируя ситуацию, генеральный директор "Киевэнерго" Александр Фоменко назвал отключение ТЭЦ-6 беспрецедентным и заявил, что если в ближайшее время станция не вернется в строй, подготовка к отопительному сезону будет сорвана.

Теперь отключение грозит второй переданной "Киевтеплоэнерго" станции, ТЭЦ-5. По сообщениям СМИ, из производственных помещений выносят мебель и компьютерную технику. Предполагается, что ТЭЦ-5 остановится в ночь на 1 августа.

Поскольку эти две станции обеспечивают город не только теплом, но и электричеством, украинская столица фактически находится на грани блэкаута: единственная оставшаяся в эксплуатации Дарницкая ТЭЦ с электрической мощностью 250 мегаватт просто не в состоянии обеспечить потребности города.

Для сравнения: мощность ТЭЦ-5 — 700 мегаватт, ТЭЦ-6 — 500 мегаватт. Другими словами, электроснабжение Киева снизится почти в шесть раз.

Возвращать нечем

Продолжать обеспечивать страну теплом и электричеством в долг больше не получится. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, долги населения за услуги ЖКХ достигли 36,8 миллиарда гривен и продолжают расти. Тарифы неподъемные, и более двух третей граждан вообще не платят по счетам либо вносят лишь половину требуемого.

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Это значит, что коммунальные предприятия, в том числе и "Киевтеплоэнерго", не смогут рассчитаться с "Нафтогазом", если признают за собой задолженность предыдущего владельца двух ТЭЦ. В такой ситуации спасти людей от зимних холодов способны только государственные субсидии, но надеяться на них не приходится.

В интервью РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что Украина ежегодно вынуждена отдавать около десяти миллиардов гривен по внешним займам, а это почти четверть всего государственного бюджета. Причем половина перечисляется МВФ, и если туда не заплатить, страну ждет автоматический дефолт.

Киев надеется на очередной займ МВФ, технически способный закрыть бюджетные дыры. Однако есть два условия, трудновыполнимых для Киева. Первое — принять законопроект об антикоррупционном суде, поправки в который недавно одобрили в МВФ.

Второе — повысить цены на газ для населения до общерыночных, что мгновенно вызовет рост тарифов ЖКХ еще на 60-65%. Для Порошенко это политическое самоубийство. После такого о его переизбрании президентом не может быть и речи, а из-за неизбежного увеличения долгов населения перед коммунальщиками нынешняя ситуация повторится и в следующем году.

Где брать топливо

Конечное звено этой долговой цепочки — сам "Нафтогаз". Компании попросту не на что закупать топливо для коммунальных предприятий. А вскоре ее финансы окончательно иссякнут, ведь в 2019 году заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину в ЕС, по которому страна ежегодно получает около трех миллиардов долларов.

Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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После запуска "Северного потока — 2", намеченного на конец 2019-го — начало 2020-го, потребность в транзите газа для ЕС через Украину упадет до десяти-пятнадцати миллиардов кубометров. В то время как точка безубыточности транзита — порядка 40 миллиардов кубометров.

В Киеве все чаще призывают заняться газовым самообеспечением. В частности, 26 июля об этом говорил премьер Владимир Гройсман. Однако этим летом попытки "Нафтогаза" закупить голубое топливо внутри страны не увенчались успехом: на рынке просто не нашлось предложения.

Тем не менее Украине есть что добывать из собственных недр. По данным ежегодного обзора BP Statistical Review of World Energy, разведанные запасы природного газа в стране оцениваются в 1,1 миллиарда кубометров. Но нужно развивать собственные газодобывающие компании, что невозможно без внешних инвестиций.

Вкладывать деньги в Незалежную сегодня желающих нет. Если стране и удастся компенсировать внутренний спрос за счет собственной добычи, это произойдет, по мнению экспертов, как минимум лет через десять.

В последние годы Украине удалось стабилизировать падение добычи и даже немного нарастить ее — до 20,8 миллиарда кубических метров на фоне снижения потребления до 28,4 миллиарда кубометров. Таким образом, для выхода на самообеспечение необходимо добывать самостоятельно еще около восьми миллиардов кубических метров (и это при нулевом росте экономики).

"Теоретически этого можно достичь за десять лет, но нужна стабильная политическая и фискальная система, чего пока не наблюдается", — резюмирует аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

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