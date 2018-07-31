Борисоглебская птицефабрика под Воронежем будет выпускать 1% яиц в России

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Выход на полную мощность в 600 тысяч яиц в сутки, который запланирован на октябрь, позволит птицефабрике Борисоглебска производить 1% яйца в стране, заявил во вторник во время рабочей поездки на предприятие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

Гордеев и временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев посетили 31 июля птицефабрику "Третьяковская" в селе Третьяки Борисоглебского городского округа. Строительство предприятия началось в 2016 году, а первая очередь открылась в декабре 2017 года. Общая стоимость проекта — порядка 1 миллиарда рублей.

Директор птицефабрики Елена Ромашова рассказала, что, по состоянию на начало месяца, на фабрике насчитывалось более 600 тысяч птиц, в том числе порядка 420 тысяч — кур-несушек. Производство яйца за семь месяцев 2018 года составило 50,5 миллиона штук. К октябрю на фабрике планируют выйти на полную проектную мощность – 600 тысяч яиц в сутки – и после этого определить сроки реализации второй очереди проекта. Согласно предварительным оценкам, строительство может начаться весной 2019 года.

"Радует, что те планы, которые мы раньше намечали, реализуются, в частности, крупная птицефабрика выходит на полную мощность к концу года. Может быть, это небольшая цифра, но все-таки Борисоглебск будет производить 1% яйца в стране. Сейчас стоит задача в сельском хозяйстве не только насытить собственный рынок, но еще научиться продавать на экспорт, что даст возможность получения дополнительных доходов как в отрасли, так и в сельских территориях", — цитирует Гордеева правительство Воронежской области.

Продукция "Третьяковской" сейчас реализуется в 10 регионах России, примерно 30% — внутри Воронежской области. Среди других крупных потребителей — Волгоградская и Московская области.

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