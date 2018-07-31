Борисоглебская птицефабрика под Воронежем будет выпускать 1% яиц в России

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Выход на полную мощность в 600 тысяч яиц в сутки, который запланирован на октябрь, позволит птицефабрике Борисоглебска производить 1% яйца в стране, заявил во вторник во время рабочей поездки на предприятие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.
Директор птицефабрики Елена Ромашова рассказала, что, по состоянию на начало месяца, на фабрике насчитывалось более 600 тысяч птиц, в том числе порядка 420 тысяч — кур-несушек. Производство яйца за семь месяцев 2018 года составило 50,5 миллиона штук. К октябрю на фабрике планируют выйти на полную проектную мощность – 600 тысяч яиц в сутки – и после этого определить сроки реализации второй очереди проекта. Согласно предварительным оценкам, строительство может начаться весной 2019 года.
"Радует, что те планы, которые мы раньше намечали, реализуются, в частности, крупная птицефабрика выходит на полную мощность к концу года. Может быть, это небольшая цифра, но все-таки Борисоглебск будет производить 1% яйца в стране. Сейчас стоит задача в сельском хозяйстве не только насытить собственный рынок, но еще научиться продавать на экспорт, что даст возможность получения дополнительных доходов как в отрасли, так и в сельских территориях", — цитирует Гордеева правительство Воронежской области.
Продукция "Третьяковской" сейчас реализуется в 10 регионах России, примерно 30% — внутри Воронежской области. Среди других крупных потребителей — Волгоградская и Московская области.