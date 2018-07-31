МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва и Токио договорились ускорить подготовку к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"В ходе встречи министров иностранных дел мы обсудили дальнейшую повестку дня и подтвердили, что, если позволят обстоятельства, премьер министр Японии Абэ посетит в сентябре Владивосток и встретится с президентом Путиным. Мы договорились ускорить подготовку к этой встрече. Мы также договорились интенсивно действовать на уровне министров иностранных дел", — заявил министр по итогам встречи глав МИД и минобороны РФ и Японии в Москве.

Ранее посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки подтвердил намерение премьер-министра страны Синдзо Абэ принять участие в ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.