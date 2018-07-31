Больше половины дорог Чебоксарской агломерации обновлено в этом сезоне

ЧЕБОКСАРЫ, 31 июл — РИА Новости. Больше половины дорог Чебоксарской агломерации в Чувашии отремонтировано в этом сезоне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"На сегодняшний день в Чебоксарской агломерации в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" завершены работы на 47 объектах из 73 плановых. На 22 объектах ведутся работы, к четырем объектам подрядные организации приступят в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к началу осени в Чебоксарской агломерации планируется отремонтировать не менее 143 километров дорог, что на 66% больше, чем в прошлом сезоне.

"Проект успешно реализуется, ведтся крупномасштабный объем дорожных работ, благодаря которому в регионе должна повыситься безопасность дорожного движения, уменьшиться количество дорожно-транспортных происшествий, улучшиться качество жизни людей, их социальное благополучие, а также самочувствие пассажиров, пешеходов, водителей", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

В пресс-службе добавили, что на начало 2018 года в Чебоксарской агломерации было отремонтировано 420 километров дорог, что составляет 45% от общего числа дорог в агломерации. К концу года планируется привести к нормативному состоянию 563 километра дорог, что составит 62% от общего числа дорог в агломерации.

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