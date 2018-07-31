Больше половины дорог Чебоксарской агломерации обновлено в этом сезоне

ЧЕБОКСАРЫ, 31 июл — РИА Новости. Больше половины дорог Чебоксарской агломерации в Чувашии отремонтировано в этом сезоне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
"На сегодняшний день в Чебоксарской агломерации в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" завершены работы на 47 объектах из 73 плановых. На 22 объектах ведутся работы, к четырем объектам подрядные организации приступят в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.
По его словам, к началу осени в Чебоксарской агломерации планируется отремонтировать не менее 143 километров дорог, что на 66% больше, чем в прошлом сезоне.
В пресс-службе добавили, что на начало 2018 года в Чебоксарской агломерации было отремонтировано 420 километров дорог, что составляет 45% от общего числа дорог в агломерации. К концу года планируется привести к нормативному состоянию 563 километра дорог, что составит 62% от общего числа дорог в агломерации.