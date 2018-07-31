Эксперт рассказал, почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ

БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости, Мария Князева. Некоторые страны Евросоюза могут захотеть в будущем частично заместить российское "голубое топливо" более дорогим сжиженным природным газом (СПГ) из США по политическим причинам, полагает старший научный сотрудник Центра исследований европейской политики (Centre for European policy studies, CEPS) Кристиан Эгенхофер.

"Некоторые государства-члены (ЕС – ред.) могут пожелать в будущем частично заместить более дешевый российский трубопроводный газ более дорогим газом из США, чтобы сократить зависимость от российского газа по политическим мотивам", — сказал он РИА Новости.

Инфраструктура для таких "относительно низких уровней импорта" либо уже существует, либо может быть создана относительно легко, если будет на то политическая воля, добавил он.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп 25 июля в совместном заявлении сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

А в понедельник Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Соединенные Штаты и ЕС обсуждают строительство 9-11 СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ.