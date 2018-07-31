Евросоюз ввел санкции из-за строительства моста в Крым

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний. Такое решение в Брюсселе приняли из-за строительства Крымского моста.

"Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы также заморозили.

Как отметили в инфоцентре "Крымский мост", введение ограничительных мер не повлияют на ход реализации проекта.

В свою очередь, в госкомитете дорожного хозяйства полуострова также отметили, что введение санкций ЕС в отношении генерального подрядчика строительства трассы "Таврида" — АО "ВАД" не отразится на сроках строительства.

"Все контракты с АО "ВАД" будут выполнены качественно и в срок", — заявили в госкомитете.

Провал санкционной политики

Как считает вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, реализация крупных инфраструктурных проектов — лучшая иллюстрация полнейшего провала санкционной политики в отношении российских компаний.

Чиновник напомнил, что успешно завершилось строительство Крымского моста, в эксплуатацию ввели его автомобильную часть, завершаются работы по железнодорожной его части, строится трасса "Таврида", на воду спускают новые суда.

"Как бы ни лаяла собака "партии санкционной войны против России", а караван российского бизнеса уверенно двигается вперед и добивается значительных результатов", — заключил Полонский.

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем наm 70 процентов.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года.

Общая протяженность трассы составит 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.