В Роскосмосе рассказали о создании нового двигателестроительного холдинга

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" не планирует создавать отдельную управляющую компанию для руководства холдингом ракетного двигателестроения, создающегося на базе НПО "Энергомаш", рассказал в интервью РИА Новости глава предприятия Игорь Арбузов.

Ранее гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поручил "немедленно приступить к созданию" холдинга. Он проинформировал, что совет директоров предприятия возглавит Арбузов.

"Принято принципиальное решение, что никакой управляющей компании создаваться не будет", — сказал Арбузов.

Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в Роскосмос) предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения еще в 2015 году. Набсовет ОРКК поддержал предложение в 2016 году, правление Роскосмоса — в 2017 году. Как сообщалось, юридическое оформление интегрированной структуры планируется завершить к концу 2018 года.

Аналогичная структура, но для авиации, была создана в 2007 году в рамках госкорпорации "Ростех" — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), в состав которой вошли производители двигателей для военной и гражданской авиации, турбин для нефтегазовой отрасли.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.