МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК), крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды, может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья, сообщил РИА Новости источник в компании.

По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку. В качестве альтернативы БСК предложили Гумеровское месторождение, однако пробы показали, что содержащиеся в известняке из месторождения примеси делают его непригодным для производства соды и могут привести к выходу из строя базового оборудования и остановке завода.

"На закрытом заседании совета директоров БСК были рассмотрены сценарии сокращения издержек при производстве. Усилия коллектива, менеджмента и акционеров БСК в этом случае будут направлены на поддержание производства кальцинированной соды и бикарбоната натрия в работоспособном состоянии на период до конца 2022 года", — рассказал источник.

Кроме того, рассматривается возможность сокращения персонала компании на 50%. Сокращения затронут всех, кто работает на производстве соды, добавил собеседник агентства.

По данным источника в компании, оставшиеся у БСК запасы известняка для производства соды будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года. При этом он уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в Группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ.

Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.