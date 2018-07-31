БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.
В список попали компании "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж – СГМ Груп".
Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащим этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.
Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы заморозили.
Как отметили в инфоцентре "Крымский мост", новые санкции никак не отразятся на реализации проектов в Крыму.
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