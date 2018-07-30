Суд оставил в силе взыскание с HSBC 1,2 млрд рублей по "делу Браудера"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе постановление нижестоящего суда, который взыскал с двух структур европейского банковского холдинга HSBC — московского "Эйч-эс-би-си Банка" и компании HSBC Management (Guernsey) Limited — 1,2 миллиарда рублей в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам калмыцкого ООО "Дальняя степь", фигурирующего в уголовном "деле Браудера".

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, судьи Судебной коллегии по экономическим спорам в понедельник отклонили кассационные жалобы на постановление окружного суда, поданные как ответчиком "Эйч-эс-би-си Банком", требовавшим отменить все судебные акты и отказать конкурсному управляющему "Дальней степи" Кириллу Ноготкову в его иске к контролировавшим должника лицам, так и Ноготков, настаивавший на взыскании со структур HSBC 1,4 миллиарда рублей.

ВС РФ в понедельник также отклонил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заявленное ответчиками.