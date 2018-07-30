Россия выиграла у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Этот иск Украины к РФ был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих.

"Да", — сказал Медведков, отвечая на вопрос, действительно ли РФ выиграла данный спор.

Это уже второй спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. Ранее в июле арбитраж ВТО удовлетворил большинство требований РФ по иску к Украине по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства.