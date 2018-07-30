Молдавия заинтересована в альтернативных маршрутах поставки газа из России

ВОЛГОДОНСК (Ростовская область), 30 июл — РИА Новости. Молдавия заинтересована в альтернативных маршрутах поставках российского газа, для чего, в частности, ведет строительство трубопровода из Румынии "Яссы-Кишинев", сообщил журналистам президент страны Игорь Додон.

"Конечно, для Молдовы очень важно получать бесперебойно энергоносители. Я помню 2009 год, начало года, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину", — сказал Додон. Он отметил, что это было очень серьезной проблемой для страны, и приходилось "каждый день считать, чтобы газа хватало для населенных пунктов".

"Поэтому если появится дополнительная возможность получать российский газ через другие альтернативные маршруты, конечно, для нас это интересно. Мы сейчас инвестируем и строим трубопровод "Яссы-Кишинев". Это как раз даст возможность, чтобы у нас было меньше рисков, исходя из той ситуации, которая происходит с транзитными странами", — добавил он.