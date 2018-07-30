Путин подписал закон о взаимозачетах в роуминге

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает операторам связи не возвращать валютную выручку при зачете встречных требований при международном роуминге, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предоставляет возможность российским операторам связи не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли при зачете встречных требований с иностранными операторами по договорам услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Это право будет действовать и в случае, когда расчеты между российскими и иностранными операторами осуществляются с участием специализированных расчетных организаций (клиринговых домов), зарегистрированных в государствах — членах Международного союза электросвязи (МСЭ). Членами МСЭ являются 193 государства, а также сетевые операторы, компании-производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения.

Поскольку российские операторы иногда сталкиваются с задержкой платежей от иностранных операторов, возможность зачета встречных требований с использованием клиринговых домов позволит защитить интересы участников отечественного телекоммуникационного рынка при получении валютных платежей, а также повысить финансовую дисциплину, поясняла ранее один из инициаторов принятия закона, сенатор Людмила Бокова.

Также, по ее словам, зачет встречных требований между российскими и иностранными операторами связи будет способствовать сокращению издержек по платежам и значительно улучшит положение абонентов в роуминге.