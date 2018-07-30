Ничего личного: эксперт объяснил намерение Турции присоединиться к БРИКС

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Желание Турции присоединиться к БРИКС объясняется интересами республики, которая заинтересована в развитии экономических отношений с Россией, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС, писала ранее газета Hurriyet Daily News. Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, но отметил, что лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников группы. Он добавил, что кандидаты на вступление в БРИКС проявляют желание, но все коллеги по организации относятся к этому осторожно. По словам российского президента "организация открыта", но вопрос присоединения новых членов требует "дополнительной проработки".

"Турция и ранее высказывала намерения присоединиться к различным экономическим союзам, где присутствует Россия. И сейчас было сделано высказывание в адрес БРИКС. В общем, это естественное желание Турции, поскольку отношения и с Россией, и со странами БРИКС у Турции достаточно хорошие", — сказал Долгов.

Кроме того, по его словам, страны БРИКС также заявляли, что "союз не направлен на противодействие или противостояние с другими экономическими и политическими альянсами". При этом желание Турции стать членом объединения нельзя объяснить якобы разворотом в сторону от США.

"Если говорить о том, что Турция отходит от своего положения союзника США, то, конечно, нет. Турция остается союзником США, она член НАТО и не собирается выходить из альянса. Но что касается БРИКС — это вопрос в основном экономической направленности Турции, которая заинтересована в развитии отношений с Россией, это направление турецкой политики в экономике, так что тут нет ничего, на мой взгляд, нового. Да, в экономике Турция сотрудничает и с Россией, и со странами БРИКС, но в военно-политической сфере Турция остается членом НАТО", — отметил эксперт.