Путин подписал закон об обнулении пошлины на электронную регистрацию юрлиц

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обнулении с 1 января 2019 года госпошлины за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае подачи необходимых документов в электронном виде, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Ранее госпошлина за госрегистрацию юрлица составляла 4 тысячи рублей, индивидуального предпринимателя — 800 рублей, за реорганизацию и ликвидацию юрлица — 800 рублей, за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя — 160 рублей.

Как ранее отмечало правительство РФ, обнуление пошлины на электронную регистрацию будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением данных действий в электронной форме. Это сократит издержки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на открытие малого и среднего бизнеса и будет способствовать вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность.