Эксперты спрогнозировали курс биткоина на неделю

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе будет снижаться в рамках коррекции после достижения психологической отметки в 8 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подорожал на 0,31% — до 8,203 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 0,43% — до 8,209 тысячи долларов.

В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов.

Решение SEC

Одним из главных событий минувшей недели стало решении Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США по запуску привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда Winklevoss Bitcoin Trust.

"Регулятор подчеркнул, что вынесенное решение не может считаться оценкой криптовалют и блокчейна в целом. SEC не исключает возможность одобрения подобного продукта в будущем", — напомнил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Период консолидации

"Отказ SEC напомнил наблюдателям, что биткоин уже не является совершенно независимой финансовой единицей. Более того, его уже активно пытаются регулировать, и не стоит ожидать, что эти попытки прекратятся в ближайшем будущем", — отметил PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.

Эксперты считают, что на текущей неделе биткоин будет корректироваться в цене вниз после сильного роста до максимума с мая неделей ранее.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что несколько дней консолидации пока "явно на руку оптимистам крипторынка".

"Ближайшую неделю рынок скорее всего ждет консолидация в диапазоне 7,9-8,4 тысячи долларов. При наличии положительных новостей можно увидеть и 8,8 тысячи долларов, так как уровень поддержки 7,9 тысячи долларов уже оттестирован", — полагает он.

Антонов ожидает, что фаза снижения цены криптовалюты должна начаться 1 августа и продлиться до 23 августа.

"В зависимости от ценовой модели сроки могут сдвинуться… Если курс биткоина упадет ниже 8 тысяч долларов, то про обновление максимума в 8,48 тысячи долларов можно забыть на месяц. Во время коррекции я ожидаю падения курса до 6,8 тысячи долларов", — рассказал он.

Фортунатов, в свою очередь, отметил, что интерес покупателей к биткоину постепенно будет сокращаться. "Если цена биткоина и будет подниматься выше отметки в 8 тысяч долларов на этой неделе, то не сможет оставаться там долгое время при отсутствии каких-либо положительных новостей", — считает он.