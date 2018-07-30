Эксперты спрогнозировали курс биткоина на неделю

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе будет снижаться в рамках коррекции после достижения психологической отметки в 8 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты впервые с 23 мая преодолела отметку в 8 тысяч долларов.
Решение SEC
Одним из главных событий минувшей недели стало решении Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) США по запуску привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда Winklevoss Bitcoin Trust.
"Регулятор подчеркнул, что вынесенное решение не может считаться оценкой криптовалют и блокчейна в целом. SEC не исключает возможность одобрения подобного продукта в будущем", — напомнил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.
Период консолидации
Эксперты считают, что на текущей неделе биткоин будет корректироваться в цене вниз после сильного роста до максимума с мая неделей ранее.
Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что несколько дней консолидации пока "явно на руку оптимистам крипторынка".
Антонов ожидает, что фаза снижения цены криптовалюты должна начаться 1 августа и продлиться до 23 августа.
"В зависимости от ценовой модели сроки могут сдвинуться… Если курс биткоина упадет ниже 8 тысяч долларов, то про обновление максимума в 8,48 тысячи долларов можно забыть на месяц. Во время коррекции я ожидаю падения курса до 6,8 тысячи долларов", — рассказал он.
Фортунатов, в свою очередь, отметил, что интерес покупателей к биткоину постепенно будет сокращаться. "Если цена биткоина и будет подниматься выше отметки в 8 тысяч долларов на этой неделе, то не сможет оставаться там долгое время при отсутствии каких-либо положительных новостей", — считает он.