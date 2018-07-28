Совфед ратифицировал конвенцию о налогообложении с Японией

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы в субботу ратифицировали российско-японскую конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении ухода от уплаты налогов, а также протокол к ней.
Новая конвенция содержит положения, которые позволяют повысить эффективность обмена информацией между налоговыми органами России и Японии по налогам любого вида и рода, включая косвенные, поясняли в правительстве РФ.
Действие документа распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами одного или обоих государств, включая налоги на доходы от отчуждения любого имущества и налоги на общую сумму зарплаты, выплачиваемой предприятиями.
Также предполагается, что прибыль, полученная российским предприятием от эксплуатации морских или воздушных судов при международных перевозках, будет облагаться налогом только в России, а полученная японским предприятием — лишь в Японии.