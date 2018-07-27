Гордеев: предприятия АПК Верхневолжья конкурентоспособны на мировом рынке

ТВЕРЬ, 27 июл — РИА Новости. Современные аграрные предприятия Тверской области способны конкурировать на мировом рынке, считает вице-премьер РФ Алексей Гордеев, побывавший в регионе с рабочей поездкой, его слова цитирует пресс-служба облправительства.

Вице-премьер и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили крупнейшие предприятия регионального АПК: производственные площадки ГК "АгроПромкомплектация" в Конаковском районе — животноводческий комплекс в деревне Ручьи, Дмитрогорский молочный и Дмитрогорский мясоперерабатывающий заводы, а также свиноводческий комплекс ООО "Коралл" в Бежецком районе.

"Сегодня я увидел, что в Тверской области есть мощные предприятия, крупные товарно-производственные системы, способные конкурировать на мировом рынке и участвовать в решении государственной задачи по развитию экспорта. Это очень хороший тренд, дающий развитие экономического потенциала Тверской области, повышающий привлекательность региона, особенно для молодёжи", — привели в пресс-службе слова Гордеева.

Руденя, в свою очередь, отметил, что указанные предприятия в Конаковском и Бежецком районах "являются эталонными, флагманами в отрасли, на них можно равняться в построении корпоративных стандартов, формировании системы управления, создании трендов развития подотраслей".

Глава региона подчеркнул, что для бизнеса важны стабильные условия развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Сегодня от федерального центра мы имеем понятную долгосрочную политику, установки по приоритетам развития отрасли, получаем большую материальную поддержку", — сказал Руденя.

Как отметили, в пресс-службе облправительства, предприятия ГК "АгроПромкомплектация" в Тверской области обеспечивают 35% общеобластного объема производства свинины и 21% — производства молока. За первое полугодие 2018 года ими произведено 24,6 тысячи тонн мяса в живом весе, 28,2 тысячи тонн молока. В этом году планируется приступить к строительству двух свиноводческих комплексов на 69 тысяч голов каждый, а также комбикормового завода. Заявленный объём инвестиций — 6,2 миллиарда рублей. Минсельхоз РФ одобрил включение этих проектов в программу льготного инвестиционного кредитования. С 2016 года по настоящее время объём господдержки комплекса из областного и федерального бюджетов составил более 3,5 миллиардов рублей.

Свиноводческий комплекс ООО "Коралл" рассчитан на 270 тысяч голов в год. На площадке работает цех комбикормов. Инвестиции в проект превысили 10 миллиардов рублей, создано более 780 рабочих мест. На ООО "Коралл" приходится 42% общего объёма производства свинины в Тверской области. В прошлом году реализовано свыше 51 тысячи тонн продукции, за первое полугодие 2018 года произведено 26,6 тысячи тонн мяса в живом весе. Компания также реализует проект строительства нового свинокомплекса на 450 тысяч голов, рассчитанный до 2021 года. Общий объем заявленных инвестиций — около 8,7 миллиарда рублей, к настоящему времени вложено 1,2 миллиарда рублей. Объём господдержки ООО "Коралл" из федерального и областного бюджетов с 2014 года по настоящее время составил более 925 миллионов рублей, добавили в пресс-службе.

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