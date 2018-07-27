БЕЖЕЦК (Тверская область), 27 июл — РИА Новости. Россия поставила первые партии говядины в Турцию, рассчитывает на открытие и китайского рынка для своего мяса, заявил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области.

Путин на встрече с Эрдоганом пошутил, что пойдёт с ним в ресторан только, когда в турецкие заведения начнутся поставки российского мяса. pic.twitter.com/QxeTxjD7xN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июля 2018 г.

"Турция — особый рынок по потреблению мясной продукции. Первые партии говядины поставили на рынок Турции", — сказал Гордеев.

"Уже есть прямые заявки как с Турции, так и с многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок для нас, перспективы есть", — добавил вице-премьер.

По его словам, у России есть большие перспективы и по мясу птицы, необходимо решать вопрос административных барьеров.

"Вопрос, собственно говоря, только один — чтобы мы могли пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства. Думаю, что это вопрос, решение которого лежит как раз на правительстве, на Минсельхозе. И, надеюсь, в ходе переговоров нам удастся эту задачу решить", — пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что Россия в 2017 году экспортировала 300 тысяч тонн мясной продукции. "20 лет назад у нас в структуре потребления мясной продукции было примерно 70% импорта. Сегодня мы выходим уже на экспорт. Стоит задача в ближайшие шесть лет увеличить поставки мясной продукции на экспорт до 1 миллиона тонн", — заключил Гордеев.