Россия сняла ограничения на ввоз свинины из Венгрии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 24 июля отменил ограничения на ввоз в РФ живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии, сообщается в материалах ведомства.

Ограничения вводились с 7 мая в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС).

Теперь ввоз живых свиней и продукции разрешен со всей территории Венгрии, за исключением двух районов — Хевеш и Сабольч-Сатмар-Берег. Из них возможны поставки только готовой продукции из свинины, а также готовой продукции, содержащей в своем составе свинину.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что 24 июля 2018 года разрешен ввоз в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину", — говорится в документе ведомства.

Вместе с тем в рамках продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, страны Евросоюза в настоящий момент не могут поставлять в Россию живых свиней (кроме чистопородных племенных животных), свежую, охлажденную или замороженную свинину, пищевые субпродукты свиней и свиной жир. В июле правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2019 года.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.