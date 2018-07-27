Россия не собирается отказываться от доллара, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Доллар является универсальной резервной валютой, поэтому Россия не отказывается от него, евро пока не может претендовать в полном объеме на такую универсальность, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Россия не отказывается от доллара", — сказал Путин, отвечая на вопрос о сокращении вложений РФ в американские гособлигации.

"Поэтому мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня", — добавил российский лидер.