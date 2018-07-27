В ФАС оценили влияние роста цен на авиакеросин на стоимость билетов

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на удорожание авиабилетов, однако пока сомневается во взаимосвязи этих явлений, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

В пятницу Госдума поручила комитету по экономической политике запросить в правительстве РФ и ФАС информацию о причинах повышения цен на авиакеросин и мерах для ограничения стоимости авиакеросина и авиабилетов. В поручении отмечается, что стоимость авиакеросина в среднем по аэропортам России увеличилась на 15% с июля 2017 года по июль 2018 года, "опередив тем самым рост потребительской инфляции". При этом "крупнейшие авиакомпании ("Аэрофлот") планируют повышение цен на свои услуги".

"У авиакомпаний, как правило, сформированное ценообразование по приобретению керосина, но я не знаю, что у каждой компании заложено в формулу. Однако два последних месяца стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не меняется. Мне сложно предположить, что (если – ред.) два последних месяца цена не менялась, (то – ред.) вдруг это послужит основанием для роста стоимости авиабилетов. Будем разбираться в этом более детально", — сказал Махонин.

Он отметил, что ФАС отслеживает динамику изменения цен на авиакеросин. "С точки зрения цен авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок, ничего существенно не изменилось…. Мы пока не видим критичного роста цен, цена росла весной, а сейчас стабилизировалась", — пояснил он.

При этом Махонин напомнил, что в конце мая наряду с мерами по стабилизации цен на бензин и дизтопливо, правительство РФ в лице вице-премьера Дмитрия Козака предписало нефтекомпаниям соблюдать реализацию авиакеросина в достаточном объеме для удовлетворения спроса.

В июне замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщал, что доля затрат российских авиакомпаний на авиакеросин в структуре общих затрат сократилась с 27% в первом квартале 2014 года до 20% в первом квартале 2018 года. Наибольшую величину составляют расходы на аренду и лизинг воздушных судов — около 27%.