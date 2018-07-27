Съемочную площадку "Дома-2" могут снести

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Московские власти хотят снести съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2".

Накануне некоторые СМИ сообщили, что под снос попадает съемочная площадка под названием "Поляна". Она находится около поселка Летова Роща в ТиНАО. На этом месте построят дорогу из Саларьево в Марьино.

Как заявил сотрудник пресс-службы департамента развития новых территорий столицы, владельцу участка в Новой Москве, где проходят съемки популярной программы, уже сообщили об изъятии земли.

По его словам, дорогу, о которой идет речь, проектировали так, чтобы "не затронуть ни одного жилого объекта". Однако единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании "ЕТК-Инвест".

По данным РБК, что именно фирма "ЕТК-Инвест" приобрела 2,9 гектара земли в Новой Москве для съемок "Дома-2".

"Дом-2" — популярное российское реалити-шоу, которые выходит в эфир с мая 2004 года. За это время вышло более пяти тысяч выпусков.

Проект признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории, за что в 2005 году был включен в книгу рекордов Гиннеса. "Дом 2" стал продолжением проекта "Дом", который выходил на телеканале ТНТ в июле-ноябре 2003 года. В этом проекте семейные пары строили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительского голосования.

До апреля 2014 году съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревне Лобаново в Подмосковье.