Вице-премьер рассказал о будущем судоверфи "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке будет обладать мощностями как половина всех судоверфей страны, рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе открытия международного дальневосточного морского салона.

"Именно в Приморье, в Большом Камне, по поручению президента создаётся самая большая, современная и самая крупная верфь "Звезда" с объемом металлообработки 330 тысяч тонн в год. Чтобы было понятно, это примерно половина всех возможностей судостроительных верфей России", — рассказал он.

Завод будет строить корпуса для средне- и крупнотоннажных судов и станет ядром дальневосточного судостроительного кластера, а в перспективе возьмёт на себя строительство рыбопромыслового флота Дальнего Востока.

Помимо того, он рассказал, что в перспективе на Дальнем Востоке может появиться новый центр компетенций в области приборостроения.

"Центр компетенции по приборостроению, аналогичный тому, который у нас существует на западе — в Санкт-Петербурге", — рассказал Борисов.