Вице-премьер рассказал о будущем судоверфи "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке будет обладать мощностями как половина всех судоверфей страны, рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе открытия международного дальневосточного морского салона.
Завод будет строить корпуса для средне- и крупнотоннажных судов и станет ядром дальневосточного судостроительного кластера, а в перспективе возьмёт на себя строительство рыбопромыслового флота Дальнего Востока.
Помимо того, он рассказал, что в перспективе на Дальнем Востоке может появиться новый центр компетенций в области приборостроения.
"Центр компетенции по приборостроению, аналогичный тому, который у нас существует на западе — в Санкт-Петербурге", — рассказал Борисов.