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Экономика

США анонсировали расширение санкций против России

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Расширение санкций США против России (354)
(обновлено: 22:06 26.07.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США . Архивное фотоЗдание Капитолия США . Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Блумберг.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
© AP Photo / Andrew Harnik
"Для России это все вторично". Политолог о планах в США ужесточить санкции

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", — цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

"Антироссийская агония"

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

Гурзуф, Крым
© Depositphotos / Devin_Pavel
Крымский эксперт о декларации Госдепа: РФ серьезно "ущемила" интересы США

В частности, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициативы американских сенаторов по ужесточению санкций — это "еще одно проявление антироссийской агонии".

По его словам, на Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство Соединенных Штатов не воспринимает Россию однозначно как врага.

"Очевидно, что эти предложения также связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после саммита в Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента Дональда Трампа", — подчеркнул депутат.

Говоря о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, Слуцкий отметил, что "мы не друзья", однако "две великих ядерных державы не могут иметь столь низкий уровень взаимодействия, как сейчас".

"Задача по восстановлению конструктивного диалога по-прежнему остается острой. Стоит ли говорить, что новые санкции не лучший для этого фон", — заключил он.

Заезженная пластинка
© Виталий Подвицкий
Заезженная пластинка

"Крымская декларация"

В среду Госдепартамент выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

Евпатория. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Живущие в Крыму украинцы пригласили власти США посмотреть на "оккупацию"

Вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс назвал документ баловством. По его словам, такая точка зрения очень важна только для самих Соединенных Штатов и не более того.

При этом он отметил, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.

В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением.

По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". "Обречено на провал, исторический и политический", — добавил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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piligrimwl
Ясно, что там враги гаши. Ну ясно же. Не враги нашего руководства, а враги российского народа Скорей бы перерезали, перекрыли, передавили нам все пути. Пересажали наших одигарков, контрабандистов и бандюков. Позабирали все визы. И сказали наконец - всё, больше ничего не осталось из санкций. И мы бы жили, и они. Как умеем, как хотим. А то надели уже эти запугивания. Как дети в песочнице
21:56
26.07.2018
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petrov_stan
Дождемся ли созидательной роли Америки в мире? Не разрушения древних цивилизаций, а помощи им в развитии? Не очернения народов, а признания их достижений? Не уничтожения всего, что не нравится, а постижения того, что есть и другие миры с их правдой? Нет. Этого не будет
22:14
26.07.2018
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