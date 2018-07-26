США анонсировали расширение санкций против России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Блумберг.

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", — цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

"Антироссийская агония"

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

В частности, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициативы американских сенаторов по ужесточению санкций — это "еще одно проявление антироссийской агонии".

По его словам, на Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство Соединенных Штатов не воспринимает Россию однозначно как врага.

"Очевидно, что эти предложения также связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после саммита в Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента Дональда Трампа", — подчеркнул депутат.

Говоря о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, Слуцкий отметил, что "мы не друзья", однако "две великих ядерных державы не могут иметь столь низкий уровень взаимодействия, как сейчас".

"Задача по восстановлению конструктивного диалога по-прежнему остается острой. Стоит ли говорить, что новые санкции не лучший для этого фон", — заключил он.

"Крымская декларация"

В среду Госдепартамент выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

Вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс назвал документ баловством. По его словам, такая точка зрения очень важна только для самих Соединенных Штатов и не более того.

При этом он отметил, что США придется считаться с позицией России, которая играет ведущую роль в обеспечении мира и безопасности.

В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением.

По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". "Обречено на провал, исторический и политический", — добавил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.