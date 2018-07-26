Трамп пригрозил Турции санкциями из-за задержания американского пастора

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве попытке переворота в стране в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" — написал Трамп в Twitter

Ранее о возможности санкций объявил вице-президент США Майк Пенс.

Суд в турецкой провинции Измир постановил в среду переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как отмечает газета, Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

Дело пастора-евангелиста имеет большое значение для важной категории избирателей — верующих евангелистов, которые активно голосовали за Трампа на президентских выборах 2016 года.