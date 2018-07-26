Трамп пригрозил Турции санкциями из-за задержания американского пастора

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве попытке переворота в стране в 2016 году.
Ранее о возможности санкций объявил вице-президент США Майк Пенс.
Суд в турецкой провинции Измир постановил в среду переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.
Дело пастора-евангелиста имеет большое значение для важной категории избирателей — верующих евангелистов, которые активно голосовали за Трампа на президентских выборах 2016 года.