Акции Facebook обвалились на 18% на открытии торгов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Акции компании Facebook, чьим активом является одноименная соцсеть, обвалились на 18% на открытии торгов в четверг, следует из данных биржи NASDAQ.

По состоянию на 16.38 мск бумаги компании падали на 18,21%, опускаясь до отметки в 177,9 доллара. В итоге, компания теряет около 95 миллиардов долларов рыночной стоимости.

При этом бумаги корпорации торгуются на уровне апреля текущего года.

После закрытия основных бирж США в среду Facebook сообщила о росте чистой прибыли за второй квартал до 5,12 миллиарда долларов (1,74 доллара на акцию) по сравнению с 3,89 миллиарда долларов (1,32 доллара на акцию) годом ранее.

Между тем, выручка снизилась в 1,4 раза в годовом выражении, до 13,23 миллиарда долларов. Разочаровал участников рынка и прогноз компании по росту выручки – по мнению топ-менеджеров компании, высказанному в ходе телефонной конференции с инвесторами, в следующих кварталах года она будет увеличиваться примерно на 30%. Кроме того, компания ожидает роста затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.

В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал: стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), а также что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.