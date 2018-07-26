МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Формальных оснований для приостановки поставок нефти в КНДР нет, в Вашингтоне это прекрасно знают, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин на брифинге.

Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совета безопасности ООН, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран.

По его словам, совокупный объем поставок составил лишь четверть порогового значения.

"Так что формальных оснований для приостановки экспорта нефтепродуктов нет, и в Вашингтоне это прекрасно знают и понимают", — заявил он, объяснив, что лишь при достижении определенного показателя издается уведомление о прекращении поставок КНДР нефтепродуктов в оставшуюся часть года.

"Однако, следуя своей излюбленной тактике неослабного санкционного давления на Пхеньян, американцы, сами себя наделив прокурорскими полномочиями, 12 июля сообщили в комитет 1718, что, по их оценке, вследствие использования запрещенной резолюциями СБ ООН практики перегрузки нефтепродуктов в открытом море северокорейская сторона якобы превысила годовой лимит", — указал Кожин.

Он отметил, что предоставленная США информация недостаточно проработана и не подкреплена убедительными фактами.

В связи с этим, добавил Кожин, американское обращение в комитет 1718 СБ ООН по санкциям в отношении КНДР с требованием ввести запрет на поставки нефтепродуктов в эту страну было приторможено до получения с американской стороны дополнительной информации, а не заблокировано.

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР с июня этого года наблюдается значительное снижение цен на бензин. Некоторые эксперты полагают, что это может быть связано с наращиванием поставок нефтепродуктов из Китая после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Также есть предположения, что объемы поставок Китая превышают установленный соответствующей резолюцией СБ ООН лимит.