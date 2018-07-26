Страны БРИКС намерены совместно исследовать технологию блокчейн

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны БРИКС намерены сотрудничать в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологий блокчейн, следует из совместной декларации, подписанной лидерами стран по итогам встречи в Йоханнесбурге.

Ранее в четверг Внешэкономбанк сообщил о подписании совместно с банками развития стран БРИКС меморандума по совместному изучению перспектив использования технологий распределенного реестра (блокчейн) в рамках развития цифровой экономики. Документ подписали ВЭБ, бразильский банк экономического и социального развития BNDES, экспортно-импортный банк Индии, Государственный банк развития Китая и Банк развития Южной Африки (DBSA)

"Мы приветствуем подписание меморандума о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологий "блокчейн" в контексте развития цифровой экономики. Мы считаем, что эта работа будет способствовать нашему сотрудничеству в рамках адаптации к стремительно развивающейся интернет-экономике", — говорится в декларации.

Саммит БРИКС проходит в четверг в Йоханнесбурге. Он продлится до 27 июля. По его итогам лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоса.